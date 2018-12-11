曾砸近2千萬年薪風光聘璩美鳳 澳亞衛視現如風中殘燭...

2018-12-11 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳門的澳亞衛視11年前來台設點，信號遍及全球超過60個國家及地區，風光時期擁有不少知名主播，如今卻傳出營運困難，大量積欠員工薪水，面試時甚至直接詢問可否接受薪水延遲發放？面試者原以為只是幾天，沒想到進入公司才發現一拖就是好幾個月，連名嘴上節目都不知道何時能領得到通告費。

據《鏡週刊》報導，澳亞衛視當年以資本額5千萬元來台在台北設立分公司，在台灣風光一時，曾擁有不少知名主播，包括前東森主播陳柔安、華視前主播徐湘華等等，開台當年甚至還以500萬元港幣（約1973萬元新台幣）年薪，聘請璩美鳳身兼副台長與主播，不過才維持短短1年，就降職解任。

澳亞衛視近日被前員工踢爆公司早已出現營運困難，大量積欠員工薪水，還在網路持續徵才，不少面試者面試當天就直接被詢問是否能接受薪水延遲發放，原以為只是幾天，沒想到錄取後才發現一拖就是好幾個月，連名嘴上節目都領不到通告費，被名嘴集體封殺，澳亞衛視也因為長期積欠薪水、勞退金、大樓管理費等等吃上官司，台北分公司內部的器材幾乎被扣押，員工只能克難地依靠僅存的機器繼續工作苦撐。

澳亞衛視前員工形容台北分公司內部的慘況就像「半倒」電視台，要影印沒影印紙，想喝水沒飲用水，資源非常拮据，連原本合作的大都會計程車，都因遲遲未收到車資不再配合，採訪出班無法再搭乘，即使如此，澳亞衛視仍然在網路持續招募新人，以補足因受不了公司而離開的員工缺額，惡性循環仍在繼續著。

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