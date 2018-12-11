這下「靠北」了！沙發墜國道釀3車追撞 駕駛飆罵

2018-12-11 13:19

〔記者湯世名／彰化報導〕國道上竟然有沙發！國道3號彰化路段車道上日前突然出現3個沙發，引發後方3輛轎車、休旅車煞車不及發生連環追撞，其中1輛由林姓男子駕駛的轎車車頭毀損嚴重，林男在車頭撞壞後氣得大罵：「靠北！」影片PO上網引發網友同情說，又是國道「血滴子」釀禍，警方應嚴懲掉沙發的司機。

國道七隊警方檢視影片內容顯示，本月9日中午12點多，國道3號北向197.2公里彰化系統路段內線、中線車道共掉落3個沙發，兩線車道的轎車都放慢車速停在沙發後方，不料更後方1輛由林姓男子駕駛轎車行駛在內線車道直逼而來，林男友人見狀大叫：「警示燈打開，叭一下！」不料仍煞車不及追撞前車，造成2輛車嚴重毀損，此時後方1輛由李姓男子駕駛的休旅車又煞車不及追撞林男轎車，釀3車連環追撞。

林男在追撞前車，又被後方休旅車追撞後氣得罵出：「靠北！」車頭引擎蓋也冒出白煙，後方休旅車駕駛也下車抱怨為何要緊急煞車，雙方不斷爭執。

影片PO上網引發網友熱議，有人說：「國道掉東西，不意外」，也有人認為，國道經常可見的掉落物為輪胎皮，但也偶爾可見掉落鐵條、木棍甚至冰箱、沙發、電視，實在是「國道殺手」，一旦輾過非死即傷，相當危險，國道警方應嚴加執法。

國道七隊指出，所幸這3座掉落國道的沙發未釀人員傷亡，他們在受理該案後，已針對掉落沙發釀禍的車輛調閱監視器展開追查。

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