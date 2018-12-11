孫安佐明年2月讀崇右恐有變數？

2018-12-11 13:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕崇右影藝科技大學表演藝術學院院長舒宗浩表示，由於孫安佐今天晚上返台後，我國司法機關還要偵訊，孫安佐明年二月不一定能如期來崇右學院就讀；舒宗浩說，還要再看台灣法律如何處理孫安佐，也需要再看看孫安佐回台灣以後適應的情況，原本說好孫安佐明年二月就讀，目前恐生變數不確定。

舒宗浩說，因為知道孫安佐要釋放，孫鵬夫妻最近一定很忙，他最近都沒有跟孫鵬傳line或通電話；但是孫鵬有傳簡訊給他，告知孫鵬一家三口返台的明確時間，其他的事情，孫鵬也沒有說，他也沒問。

舒宗浩說，因為孫安佐返台還要面對司法機關審訊，會不會有其他處置，他不知道，所以很難說孫安佐明年二月一定會來上課，也許會更晚一點。

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐今年3月在美涉恐攻被逮，遭關押、審議260天後，預定今晚7點50分自美遭遣返回台。返台後，除有2名美國移民官陪同，台灣刑事局國際科、偵四大隊第一隊也會前往接機。據了解，孫安佐一下飛機後，將被立即送往士林地檢署接受偵訊，然後根據偵訊結果，再決定是否聲押、交保，或限制出境、住居。

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