1月大女嬰疑溢奶噎到沒呼吸心跳 CPR送醫救回一命

2018-12-11 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名徐姓1個月大女嬰，今天上午在家中突然沒有呼吸心跳，家長發現趕緊報案，並在消防局人員線上指導下為女嬰進行CPR，經豐原消防分隊接手後持續CPR，並送往豐原醫院急救，目前已恢復心跳，轉往加護病房觀察，醫師表示，初步並未發現女嬰有外傷受虐等狀況。

徐姓女嬰媽媽表示，今天凌晨4點，她曾起床替女嬰餵奶；女嬰父親也說，上午8、9點時曾查看女嬰，一切狀況皆正常，不料，女嬰媽媽上午10點多起床，卻發現女嬰已無呼吸心跳，趕緊找來先生，並打119報案。

台中市消防局透過線上指導女嬰父親為女嬰進行CPR急救，豐原消防分隊隨後趕到將女嬰送上救護車，救護人員並持續為女嬰CPR，並送往豐原醫院急救。女嬰媽媽說，女嬰近日常有溢奶情況，懷疑因溢奶造成噎到才休克。

豐原醫院急診室主任林技政表示，女嬰經急救後已恢復心跳，目前轉往加護病房觀治療，女嬰到院時，身體並無外傷受虐情形，也沒有嬰兒常見的窒息狀況或異物哽塞情形，詳細病情，有待日後進一步檢查確認。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/