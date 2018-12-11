兩度撕毀國父遺像 律師郭憲彰被判拘役30天

2018-12-11 12:54

〔記者黃建華／高雄報導〕曾推倒總統維安的安檢門判無罪的律師郭憲彰，為凸顯刑法160條「污辱國旗國徽、國父遺像罪」違反憲法保障人民言論自由的荒謬，今年6月、8月兩度拿國旗、國父孫中山遺像及金爐，到高雄地檢署門口焚燒，以身試法，並由友人當場告發他，盼檢方以此法條起訴他，有罪定讞再聲請釋憲，高雄地院一審近日宣判，依損壞國父遺像罪，共2罪，判應執行拘役30日，如易科罰金3萬元。

對於被判拘役30日、可易科罰金，郭憲彰律師不以為意，他電話受訪時表示「已上訴」，並希望趕快判決定讞好聲請釋憲。

刑法第160條規定「意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下徒刑、拘役或三百元以下罰金。意圖侮辱創立中華民國之孫先生，而公然損壞、除去或污辱其遺像者亦同。」

律師郭憲彰認為，國旗是國家象徵，但值不值得人民尊重是可以討論的，國家怎能禁止民眾表達不滿？且憲法保障人民的平等權，人生而平等，就算國父孫中山再怎麼偉大，憑什麼可立專法規定人民不能碰他的照片？只要是違反憲法所保障的基本人權都應該廢除。

郭律師為此在去年退休前夕，就拿國旗、國父遺像、金爐到高雄地檢署前焚燒，希望檢方趕快以刑法160條起訴他，前案高雄地院還在審理中。

不過，郭憲彰律師今年6月20日、8月20日兩度前往高雄地檢署前撕毀國父孫中山的遺像，並由同行莊姓、邱姓友人當場告發他涉嫌違反刑法160條。

檢方今年9月間將他起訴，高雄地院近日審結宣判，認為他為凸顯個人言論自由，作出損害國父遺像之不當舉動，實不足取，但考量犯罪動機，僅判應執行拘役30日，並諭知以新臺幣1000 元折算1 日之易科罰金標準。可上訴。

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