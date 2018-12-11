換我們來守護您 暖警護送「30年前的管區」回家

2018-12-11 12:19

〔記者許國楨／台中報導〕換我們來守護您！

台中市一名劉姓老翁前天外出突然身體不適癱軟跌坐路旁，熱心民眾趕緊報警表示老先生為退休警察，是你們以前的學長，還是「30年前這邊的管區」，看見他搖搖晃晃走在路上，重心不穩而跌坐路旁，所幸經由民眾協助攙扶至店家稍作休息，由警方順利協助這位老學長返家。

台中市第三分局正義派出所當天接獲報案，南區忠孝路上一名拄著枴杖的老翁需要協助，報案人向警方表示老翁因身體不適跌坐路旁，經老翁請求一旁民眾協助至該店家休息，並說自己認識該店家。

店家說老先生在對面跌倒，閒聊中發現該老翁竟是30年前這邊的管區，沒想到這位退休已久的警察竟然還認得她，店家開心的告訴警方，老先生還記得她的名字，還知道來這裡找她。

經員警趕抵詢問其身分，得知老先生是已經77歲高齡的劉姓退休學長，因當時已是深夜加上老翁年事已高行動不便，為擔心其人身安全遂護送返家；老翁表示，現在警察和以前都不一樣了，不僅僅是裝備上與服務態度上都更加的提升，對於過往民眾與警方的暖心協助，衷心感謝。

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