天降遺產？ 男子差點受騙匯款11萬元

2018-12-11 12:15

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市34歲李姓男子日前到銀行要匯款美金3700元約11萬台幣到美國，行員懷疑他遇到詐騙集團而報警，原來李男收到自稱美國律師的E-MAIL，稱他有美國親友過世，遺產指定他繼承，但須寄辦手續費，所幸經警勸說才未受騙。

李男表示，他在美國有一位多年未聯絡的美籍乾哥哥，他一度誤以為是乾哥哥過世後留下財產給他，所幸員警提醒，天下沒有白吃的午餐，遺產繼承若無血緣關係，不可能付手續費就能得到遺產，他才恍然大悟。

高雄市三民第二分局鼎金所日前許接獲轄內某銀行電話，指櫃檯前一名李姓男子欲匯款美金3700元約11萬元台幣，因匯款金額較為龐大，襄理及經辦行員驚覺有異，報警協助攔阻。

警到場後，李男向警說收到一封自稱美國律師的E-MAIL，稱他在美國的親友過世，有一筆遺產要他繼承，但需先行匯款3700元美金至指定帳戶，才能辦理後續遺產繼承相關手續，所幸警方勸說後，李男才未受騙匯錢。

警方呼籲，現在詐騙手法種類繁多，從天而降的中獎通知，或接獲自稱檢警單位、網路賣家等的訊息通知，同時並請民眾至ATM以英文介面操作或是解除分期付款設定，均有可能是詐騙。建議民眾遇有可疑電話或訊息，先行撥打165專線確認，以避免一輩子的辛苦錢遭到詐騙。

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