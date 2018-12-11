半屏山「鬼打牆」 母子險脫水

2018-12-11 11:58

〔記者洪定宏／高雄報導〕36歲葉姓婦女帶3歲兒子登高雄市左營區半屏山，但因不熟悉環境，過了中午仍找不到下山路徑；警方獲報，耗費1個多小時搜尋，終於將母子平安送下山。

12月8日下午約12點54分，左營派出所接獲葉女報案，指她帶兒子登半屏山迷路，請求協助。因中午艷陽高照，所長蔡詒鋒與副所長蔡太雄擔心母子脫水或中暑，立即前往救援。

由於半屏山上手機訊號微弱，蔡詒鋒與葉婦通話過程很模糊，隱約只聽到「有很多汽機車行駛的引擎聲」、「白色及灰色的建築物」、「世運主場館」等。

了解半屏山環境的蔡太雄研判，葉婦與兒子可能在半屏山往西方向，因此決定從翠華路的登山口進入山區搜尋。

經過1個多小時搜尋，蔡詒鋒與蔡太雄在半屏山半山腰，發現一位媽媽牽著哭泣的小男孩，趨前詢問，確認是葉婦及其兒子，員警協助抱小朋友下山。

警方指出，葉婦利用假日帶小孩踏青運動，但因不熟悉半屏山環境，下山時走錯路徑，竟然愈走愈遠，也愈走愈累、愈害怕，才打電話報案求救。

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