逃逸移工開毒趴 高雄警方一網打盡

2018-12-11 11:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕一群越南籍逃逸移工經常聚會開毒趴，高雄岡山警分局根據線報，果然在一家釣蝦場附設KTV包廂將這群毒友一網打盡，違規逃逸外勞送移民署遞解出境。

岡山警分局接獲澎湖縣望安警分局友善通報網情資，指有一群逃逸外籍移工常聚集吸毒，全案經會同台南市歸仁警分局、澎湖縣望安警分局、海巡署台南機動查緝隊跟監蒐證，鎖定阮姓外籍移工與多名越南同鄉進入岡山區某釣蝦場附設KTV包廂歡唱之際，調集多名警力實施臨檢。

警方進入包廂，儘管現場K煙臭味瀰漫，包廂內8男4女仍矢口否認吸毒，由於阮男坐姿怪異夾緊雙腿，警方要求他起立，果然發現K盤，隨後在包廂內查獲第二級毒品安非他命1包（毛重0.28公克）、吸食器、第三級毒品K他命1包（毛重0.52公克），及毒品咖啡包6包（毛重共27公克）、K盤等證物。

警方逐一查證12人的身分，發現其中7男2女均為已通報的逃逸外勞，其中武姓男子11月底才從彰化縣工作的某橡膠工廠逃逸；逃逸最久的是阮男，2015年7月即從新竹某玻璃工廠脫逃，另名阮男2015年9月入境，還未向申請的宜蘭某公司報到，就脫逃打黑工，另2名越女已領得我國身分證，涉案嫌犯除依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦外，違規逃逸外勞另送移民署遞解出境。

警方表示，目前在台外籍移工多達60餘萬人，超過5萬名脫離工作處所行蹤不明，越南籍占最多，印尼籍其次，近年外籍移工吸毒情形日益嚴重，儼然成為治安一大隱憂，警方呼籲民眾切勿雇用逃逸外勞，遭查獲將依就業服務法處以15萬元至75萬元罰緩。

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