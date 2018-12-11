87歲阿公自顧不暇 還惦念200公里外弟弟生病

2018-12-11 11:10

［記者楊政郡／台中報導］台北市的87歲張姓阿公，得知住雲林縣的弟弟生病，在沒有晚輩陪同下自己搭車南下，卻搭錯車搭到台中，拄著枴杖行動不便在轉運站附近跌倒，民眾報案，警發現張阿公身上沒證件且明顯失智，陪伴他找到家人，而他念念不忘就是擔心生病的弟弟（80歲），不顧腿上還有傷，兄弟之情逾於言表。

這是一種跨越200公里的親情！台中市東區分駐所9日獲報轄內轉運站有迷失老人需警方協助，到場發現拄著枴杖的張姓阿公走路不慎跌倒，眾人上前關心報警處理。

警方將阿公帶回派出所，經人臉辨識系統查無所獲，透過警政系統也查不到，慢慢從他口中問出住址，確認他住台北市姓張，警用系統卻查無住處相關電話及家屬聯絡方式，再委由轄區派出所聯繫找人。

而在東區所等待之際，張阿公說，住在雲林的弟弟生病，他想要去探望他，沒想到卻被困在派出所，他生氣又著急，還不知道自己搭錯車，搭到台中市來，員警半哄半騙安撫老人家情緒，2個小時後傳來找到家人的好消息。

張阿公孫子說，阿公和小自己7、8歲弟弟感情好，前2年還會自己搭車至雲林探望弟弟，非常記掛弟弟的身體，這兩年已有失智情形，最近得知弟弟生病，不顧自己拄著枴杖，腿上有新開刀痕跡、偷跑出門，才會搭錯車。

張阿公嚷著要搭車去雲林，擔心他再次跌倒，無法讓他離開，他心情不佳，要幫他買晚餐被拒絕，勸說下喝了些鮮奶，看他已很疲憊，精神卻亢奮，孫子還連繫在臺中久未謀面的堂叔到派出所陪伴，家人、兄弟間的好感情，讓人感動。

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