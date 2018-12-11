「最強里長」為掩埋場槓中央 陳情遭法辦今獲不起訴

2018-12-11 11:05

〔記者黃捷／台北報導〕「最強里長」陳永和與台南市教育產業工會祕書長許又仁，今年3月率隊至民進黨中央黨部陳情，抗議政府在台南市龍崎區設置廢棄物掩埋場，遭警方依違反集會遊行法送辦，不過，台北地檢署調查發現，陳等人是在警方劃設的陳抗區抗議，並未妨害公眾秩序，今處分2人不起訴。

陳永和是台南市龍崎區牛埔里的現任里長，他反對政府在龍崎設置廢棄物掩埋場，槓上中央，以350萬元「跳級」競選市長，在6搶1局面拿下逾11萬票，排名第3，因此被稱為「地表最強里長」。

陳永和、許又仁今年3月北上至民進黨中央黨部陳情，遭依違反集會遊行法送辦，台北地檢署7月傳喚2人時，他們仍堅持理念，在北檢外召開記者會，反對龍崎廢棄物埋場。

2人當時表示，龍崎區的白堊岩濕地形是世上少有的美景，政府不應為了替污染性事業設掩埋場，犧牲了此處的環境資源，應訊時也向檢察官表示，當天陳抗的民眾都是7、80歲的長者，大家都溫和表達反對訴求，警方卻把民進黨部設為「安全維護區」，藉此驅離百餘名長者。

檢察官認為，既然警方當天有設置陳抗區，陳、許等人也未衝撞民進黨部，就不足以證明他們妨害公眾秩序及安全，遂認定違反集遊法罪證不足，處分2人不起訴。

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