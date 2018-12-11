竹檢對2名關西鎮代當選人 提起當選無效之訴

2018-12-11 10:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官陳郁仁、陳韻中日前分別查獲新竹縣關西鎮鎮民代表候選人劉享福、羅吉強涉嫌分別以現金及餐會賄選，二人都當選鎮民代表。檢察官今天將二人依違反公職人員選舉罷免法提起公訴，同時向新竹地方法院就二人提起民事當選無效之訴。

陳郁仁檢察官日前查獲新竹縣關西鎮民代表候選人劉享福於9月中旬，吸收彭姓樁腳，由樁腳出面以每票1000元現金賄選，尋求選民支持其當選鎮代表。劉享福雖矢口否認上開犯行，檢察官於偵查後認其犯罪嫌疑重大，於11月30日將該劉享福及彭姓樁腳提起公訴，同時向新竹地方法院提起當選無效之訴。

陳韻中檢察官於日前查獲新竹縣關西鎮民代表候選人羅吉強於8月間，在新竹縣關西鎮某小吃店餐廳，以每桌3000元價格，擺宴5桌免費宴請選民，以尋求支持繼續連任當選鎮民代表。羅吉強雖矢口否認犯行，檢察官於偵查後認其犯罪嫌疑重大，6日將羅吉強提起公訴，同時新竹地方法院提起當選無效之訴。

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