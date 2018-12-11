花百萬元進補、吃「催春精力寶」 2年無效

2018-12-11 10:05

［記者楊政郡／台中報導］台中市烏日區詹姓男子無醫師資格，為鄭姓病患把脈後說他身體虛喔！還娶年輕老婆，然後開出自己調製的中藥材，鄭男吃了「五寶」、「催春精力寶」、「百歲酒」、「腎目寶」等，卻越吃越不對，身體感到不適，將藥材送檢發現重金屬超標，已經花了108萬餘元，台中地檢署依違反醫師法及製造偽藥等罪起訴詹某。

2014年詹某（62歲）經由陳、劉姓人士介紹，到鄭某位於烏日區住處為鄭某把脈，把脈後說鄭身體虛弱，又娶了年輕太太（約30幾歲），要好好保養身體，要他服用由詹配製的中藥材，鄭同意後，陸續購買了「五寶」、「催春精力寶」、「百歲酒」、「腎目寶」、「至寶」、「胃散」、「十全藥材包」等等，吃了約兩年，花了108萬5000元。一開始還好，越吃越無效，身體還更虛。2018年鄭某將上述藥材送檢，發現含有超標重金屬。

詹某坦承沒有醫師資格，並販售自己製造的中藥材，但辯稱沒有詐欺。陳姓介紹人也說他因中風後吃了詹某的藥有好轉，而詹某女兒有發燒，才介紹鄭與詹認識，而鄭的女兒也吃了詹的「至寶」2個多小時就退燒了，詹並沒有說他是醫師，他把脈只是供參考。

詹也辯稱他沒說他是醫師，把脈後描訴身體狀控只是供參考。

鄭男表示詹某對他把脈，又說他身體很虛弱，又娶了年輕的太太，要他好好保養身體，他女兒確實有發燒，吃了詹某的「至寶」2個多小時後確實有退燒，且陳男中風後吃了詹某的藥確實有改善，他才向詹購買中藥。

檢察官表示，被告行為尚不構成詐欺，而是違反醫師法及製造偽藥，兩罪應分論並科。

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