孕婦抱孩領50萬被誤認遇詐騙 警勤防詐變護鈔

2018-12-11 09:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名身懷六甲又抱著2歲幼兒的婦人，向郵局提領50萬元現金，郵局擔心婦人遇上詐騙集團，報警協助了解，新興警分局派警趕往，婦人原來欲購入BMW名車，銷售員說用現金交易可享有更優惠折扣，婦人才提領大筆現金，警方防詐勤務立刻改為護鈔服務。

五福二所今日指出，所長陳孟兒於10日下午接獲新田郵局來電，指稱於該郵局內有名民眾欲提領高達新台幣50萬元的現金，郵局行員擔心該名民眾可能有被詐騙之情事發生，於是致電到派出所，所長陳孟兒接報後趕忙處理。

所長陳孟兒到場了解後，原來該名婦人（37歲）欲購入BMW名車，聽銷售員說如果用現金交易的話可以有更優惠的折扣，所以該名婦女才會從郵局提領如此高額的現金，所長陳孟兒一再的查證確認後，確定該名婦女沒有被詐騙之情事。

警方擔心該名婦女懷有身孕且還帶著一位小孩，身上又攜帶如此高額的現金，怕在回家的路上會有危險，於是立馬調派線上巡邏警網，護送該名婦女從新興區回到苓雅區的住處，結束一場虛驚，婦人的家人今也電話向警方道謝。

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