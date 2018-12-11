臉書留言給負評 燒肉店告贏奧客

2018-12-11 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市郭姓男子去年中到小琉球當地著名燒肉店用餐，郭男因細故和店家發生糾紛，竟兩度在燒肉店的粉絲專頁上留言「看到員工把客人沒吃完的食物回收放推車最下層看了很傻眼!」、「害我們吃到拉肚子」等負評，燒肉店陳姓負責人不滿提告，橋頭地院審理後，依妨害信用罪判郭男拘役30天，得易科罰金。

判決指出，去年8月間，郭男到小琉球著名燒肉店用餐後，因細故與店家發生口角，郭男回到高雄住處後，上網在燒肉店的粉絲專頁上留言「食材少，手工法粗糙，還看到員工把客人沒吃完的食物回收放推車最下層看了很傻眼! 外觀看起來吸引內容其實都不優！我們四個人三個人烙賽，兩個肛門有迴蟲！他媽的想到真想吐，人生第一次吃到這麼噁心的燒肉店，怎麼還可以活著呢？」

燒肉店陳姓負責人看到被人留下負評後，認為對方所說的話都不是真的，於是提告要求郭姓男子道歉，但郭男被告後，又前往燒肉店的粉絲專頁上留言「食物不新鮮噁心服務態度差！害我們吃到拉肚子，店家回應冷漠好像是常有的事可惡的店家竟然告我們，真的死不要臉，我沒告你就要感謝我了，還飄逸過海來告我，真可笑，還我們吃壞肚子狂烙賽，還有《蛆蟲蛆蟲蛆蟲》很恐怖所以說三次！沒良心的店家！請大家三思」。

法官審理認為，郭男僅因用餐細故問題，不思理性溝通，竟上網留言誹謗及妨害商家信用，行為實不足取，加上事後郭男與店家也沒有達成和解，因此依妨害信用罪判郭男拘役30天，得易科3萬元罰金，可上訴。

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