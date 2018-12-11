因這條線吃紅單騎士傻眼 鄉民直呼檢舉魔人可考律師！

2018-12-11 09:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕竟然有這條線叫「道路邊線」，汽機車一超越荷包就失血，一名騎士在「爆怨公社」PO出紅單，抱怨不知有這條法規，表示又被檢舉魔人檢舉，這條線引發熱議，也立刻獲鄉民聲援，網友表示「這個檢舉太無言了」、「騎這麼久還不知有這條線」，還直呼檢舉魔人可以考律師了。

高市交通大隊表示，這張紅單違規定點在大寮區，違規騎士是遭民眾檢舉，這條「道路邊線」和機車停等區的右線緊鄰，線寬約15公分，比停等區框線、快慢車分隔線（均10公分）寬多出5公分，這條邊線左邊屬車道，右邊為路肩，專給行人和腳踏車走騎的，警方不諱言，若路肩還夠寬的話通常不主動取締、開單，民眾檢舉依法行政，開出紅單罰款600元。

民眾PO出檢舉魔人偷拍的照片，鄉民紛紛留言「這樣也算違規？」「太誇張，檢舉人很浪費國家資源」、「這也可以檢舉，是吃飽很閒膩」、「行車紀錄器是用來檢舉的膩」、「檢舉這個很擊敗」、「真的要變鬼島」、「被罰得莫名其妙」、「智障法規」、「是不是該修這種法規了」。

交通大隊表示，另有一種「快慢車道分隔線」，線寬10公分，若是這種白色實線，路肩是可以供機慢車行駛，遭檢舉受罰的騎士可回現場，確認此線是哪一類交通線別，依照片角度和比例硏判，應是「道路邊線」，若有誤開罰單情形，民眾可以申覆或聲明異議。

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