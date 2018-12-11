1歲女童疑遭虐全身傷 桃園家防中心緊急尋找

2018-12-11 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕根據《TVBS》報導，桃園今天傳出疑似虐童案件，一名1歲多的女童疑似被爸爸打到全身傷，媽媽偷偷在臉書不公開社團PO文，指丈夫對女兒下重手，已帶女兒就醫驗傷。由於女童傷勢嚴重，醫院人員已向相關單位通報，目前家防中心緊急派員尋找女童當中。

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