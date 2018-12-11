警破鳳山天九賭場逮37人、查獲賭資加抽頭2.7萬元

2018-12-11 08:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方9日破獲一起藏匿在廢棄菜市場內的職業賭場，警方先控制門外把風的陳男後，直搗3樓，以甕中捉鱉手段逮住37人，警訊後今將一行人依賭博等罪嫌送辦。

鳳山警分局9日接獲110通報，指稱鳳山區五甲二路一帶有賭博情事，有不法業者涉嫌經營天九牌賭場，警方得知後非常重視，由督察組及南成所組成專案小組前往探訪，果然於市場內1棟透天厝，發現多人出入複雜。

警方說，現場為廢棄多年的菜市場，地點十分隱密，有4個出入口，警方先派員看守，控制門外把風的陳男後，隨及直搗3樓賭場，一行人賭到混然忘我，見警已來不及逃逸，警方當場甕中捉鱉，逮獲37人帶所偵辦。

警方調查，羅姓負責人（47歲）及陳姓把風（36歲），2人均無前科，另有35名賭客，現場共查獲13男24女，共37人，並查扣賭資2萬元、抽頭金7千元、紙質天九牌3副等相關證據。

警方指出，一行人最老的竟有70歲，最年輕的才26歲，大多為菜藍族及工人，利用假日下午聚賭，無視大白天照賭，行徑十分囂張，但因為舊式建築，只有1個大門可出入，一行人插翅難飛。

警方表示，現場由羅姓男子做莊，與其他3名賭客共4人，以紙質天九牌共賭，以點數大小和莊家輸贏，其餘賭客則在旁押注，每次金額500至1000元不等，警訊後將羅、陳等2人依刑法賭博罪移送法辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方重申對從事非法賭博行為絕不姑息，將持續強力掃蕩、嚴正執法，以展現淨化社區治安及杜絕賭博歪風之決心。

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