桃機安全單位「紅色警戒」！男子臉書揚言危及飛安

2018-12-11 07:13

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場各安全單位發布「紅色警戒」，由於一名男子在不公開臉書社團揚言「向全台開戰」為由，在12月10日或11日出國是在機場進行危安行動，由於情資顯示該男子會製作雷管 、爆裂物及改裝槍枝，機場不敢掉以輕心。

男子張X在不公開的臉書「Loser（魯蛇）會」中，用「張X中」的名字以激烈的言論要與全台開戰，還提到「他機票已經準備好了」，所有的留言都是相當偏激反政府，由於情資顯示他有製作雷管等技術，除了留言偏激反政府言論，他是男性，黑髮，微胖，有時會戴眼鏡，但打扮外觀中性偏女性，同時持有中華民國護照，也許還有瑞士護照，對於爆裂物，改造槍枝都相當熟悉。

由於他在留言還指出，他製作的雷管很小一根，就算警察看到也不知道是什麽，他還說雖然雷管都很小，但可以引爆13點4公斤的TNT黃色炸藥，情資顯示昨天或今天會出國，而且會以「向全台開戰」為名，進行可能危及飛安行動，機場所有單位不敢掉以輕心全面嚴密監控。

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