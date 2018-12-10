好扯！男大生性侵酒醉女同學 完事還聯絡女方男友抱女回房

2018-12-10 23:51

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南就讀某大學的女大學生小芳，與男友吵架後心情不好，找上住校外同棟宿舍的蔡姓男同學訴苦，小芳喝了蔡男房內兩杯萊姆酒、陷入酒醉昏睡。也喝酒的男同學見狀脫去小芳衣物、對女同學性侵得逞，事後，蔡男還聯絡小芳男友把小芳抱回其寢室。台南地院依乘機性交罪判這名色男大生3年4個月徒刑，還可上訴。

判決指出，蔡男與小芳（化名）是大學同班同學，同樣住在校外1棟外租學生宿舍，2016年11月中旬某日凌晨1點許，小芳因與男友吵架、心情不好，隻身到宿舍大樓內蔡男的寢室找蔡男聊天，期間兩人一起喝蔡男房內的萊姆酒，小芳喝了兩杯後呈現茫醉、不知抗拒狀態。

蔡男見女同學酒醉、辨別意識降低，即脫去小芳的衣物對女同學性侵得逞。

蔡男辯稱，與小芳喝酒後是有性交、但不是乘機性侵，小芳喝酒後即主動抱、吻他，還摸他生殖器，他應女方要求戴上保險套、發生性關係，小芳還要他傳LINE訊息給她男友，要男友到蔡的房間抱酒醉昏睡的她回寢室，後來小芳男友與友人得知此事，群聚到蔡的房間要求蔡寫切結書及道歉。

小芳則說，在蔡男房內喝兩杯酒後就覺得暈眩、醉倒蔡的床上，醒來時發現她與蔡男兩人全身赤裸躺在床上、問蔡兩人發生什麼事？蔡回說「我們就做了啊」，她穿好衣服仍覺得頭暈無力，繼續在床上昏睡，待醒來時已在自己房間內，她沒有同意與蔡發生性關係，也不知道是男友把她抱回房內。

案發當天中午，小芳傳手機line訊息質問蔡男「怎麼可以趁人之危，我根本沒有意識，我好生氣、本來超信任你的，沒想到你居然這麼對我！我再也不喝酒了！我根本不記得，真的會昏倒」。法官從這些事證認定案發時小芳已酒醉、意識模糊，不知抗拒男同學的非禮行為，確實遭到蔡男乘機性交。

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