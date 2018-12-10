12/10 今彩539頭獎開出2注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-10 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月10日）開獎的第107000295期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，皆由新北市板橋區莒光路186號1樓的總億來彩券行開出；第107000099期威力彩與第107000199期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000099期威力彩中獎號碼為「01、06、10、17、33、35，第二區：07」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共26注中獎，每注可得2萬元；伍獎共125注中獎，每注可得4000元；陸獎共950注中獎，每注可得800元；柒獎共1957注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬655注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4583注中獎，每注可得100元；普獎共2萬3741注中獎，每注可得100元。

第107000099期38樂合彩中獎號碼為「01、06、10、17、33、35」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共74注中獎，每注可得5750元；二合共1326注中獎，每注可得750元。

第107000199期雙贏彩中獎號碼為「01、07、09、10、13、14、16、17、18、19、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共347注中獎，每注可得500元；肆獎共4021注中獎，每注可得100元。

第107000295期今彩539中獎號碼為「09、16、20、31、34」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6149注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6936注中獎，每注可得50元。

第107000295期39樂合彩中獎號碼為「09、16、20、31、34」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共211注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5890注中獎，每注可得1125元。

第107000295期3星彩中獎號碼為「410」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000295期4星彩中獎號碼為「9335」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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