獨家》高雄檢舉魔人今年爆增！紅單罰款逾2億元

2018-12-10 23:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢舉魔人橫行！警方統計今年1至10月檢舉交通違規案，比去年同期爆增1萬7571件，高達26萬594件，目前還持續增加中，成長幅度約7%，明年元旦檢舉將採實名制，交通大隊樂見其成，可望洗刷搶民眾荷包的污名。

高市警局統計，去年1至10月「被檢舉」的交通違規案件，共計24萬3023件，相較今年同期數量，檢舉魔人今年更「狠毒」，他（她）們自拍檢舉的違規項目，交大發現有一半以上，高達58.9％是違規停車（含併排停車），是檢舉魔人的「最愛」檢舉目標，汽機車駕駛切勿抱僥倖心理。

第2名遭檢舉項目則是「闖紅燈」，統計也有2萬2480件，占所有檢舉違規案的8.6%，令警方相當意外的是，「變換車道未打方向燈」高居第3名，也有1萬5838件，約占所有檢舉案件的6%，交大提醒駕駛養成打方向燈習慣，警方發現檢舉魔人出沒最多時間在7月，光7月自拍檢舉違規多達3萬797件。

警方統計今年檢舉魔人檢舉的案件，高達8成8成立，共舉發開單達22萬9449件，估計紅單罰逾2億元，交大重申檢舉交通違規並無獎金，明年1月起，檢舉交通違規將採實名制，雖剩不到20天時間就實施新制，但交大提醒民眾，這段時間檢舉魔人似有清倉大檢舉動作，警方仍需照舊制依法行政。

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