扯！2年多不給移工休假 雇主辯：她們自己要加班

2018-12-10 20:34

〔記者王定傳／新北報導〕喬嘉精密工業股份有限公司黃姓負責人，涉以扣證件、手機及存摺等方式，監控3名印尼籍女移工，要她們每週工作7天，不給任何休假及加班費，有2女工作2年多都沒休假，另1女來台沒多久就崩潰，其夫獲知後求援，黃女辯稱是3女自己要加班，新北地檢署不採信，今依違反人口販運防制法將她起訴！

檢警調查，喬嘉公司僅10名員工，這3名女移工當初來台擔任技工，卻遭扣護照、居留證、健保卡、存摺等，並安排住進工廠樓上的宿舍，房門口及公司大門口都有監視器，想外出購物，須由其他員工陪同，手機也被沒收，每隔2個月才能用黃女家中的電話，與家人聯繫，但須掏錢自己買電話卡。

檢警調查，3女行動、通話自由均受限制，因語言不通、擔心遭遣返不能拿到薪水等原因無法求援；黃女更不准她們休假、不能打卡以規避加班費，每週工作7天，週一至週六早上6點上工，晚上8點半才下班，休息時間僅半小時，每日工時14小時，週日是下午5點半下班，已超出我國所訂工時限制，且連打掃住處、廚房及廁所等家務都得作。

檢警調查，2名來台較久的女移工，有長達2年10個月及2年7個月未休假，最晚來台的女移工因不能休假，也無法跟同樣來台工作的丈夫見面，只能隔著宿舍與丈夫「對望」，或短暫到大門碰面，沒多久就崩潰，流露自殺想法，向仲介哭訴，後來偷買手機向丈夫求援。

其夫獲知後向台灣國際勞工協會求助，今年5月，警方會同新北市政府勞工局前往勞檢，3女當場表示遭剝削薪資、勞力及限制行動自由，請求庇護。

黃女坦言沒按勞基法規定給予休假，辯稱是3女自己想加班，且有約定每月會給2932元加班費，但此約定說法被3女打臉否認；檢方調查後依利用他人難以求助處境使人從事勞動與報酬顯不相當罪嫌起訴黃女。

檢警調查，若3女請求休假或假裝睡覺不起床上班，黃女便予以辱罵，並命3女每週工作7天，週一至週六早上6點就上工，晚上8點半才下班，中間只有半小時可休息，每日工作約14小時，週日上工時間一樣，下午5點半下班，黃女不僅沒給加班費及休假，還命令3女打掃住處、廚房及廁所等家務，3女因語言不通，加上擔心遭遣返而無法領到薪水，不敢對外求援。

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