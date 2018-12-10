盜採荖濃溪砂石53萬噸 負責人遭收押

2018-12-10 19:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄橋頭地檢署破獲荖濃溪盜採砂石案，合計有3處河川區域遭盜挖，共約26萬8402立方公尺，初估盜挖之土石達53萬6804公噸，傳訊林姓業者、工地負責人及怪手司機3人，林姓業者遭聲請羈押獲准。

橋頭地檢國土環保犯罪專組主任檢察官徐弘儒，於12月6日動員60餘名人力，搜索林姓犯嫌3人住處及營業地點共3處，當場扣得過磅明細、挖土機6部，並會同經濟部水利署第七河川局人員至盜採砂石現場會勘。

林姓主嫌3人利用所任職之營造公司承攬高雄市六龜區公所發包「荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬工程」，以合法掩飾非法越界開採。

自今年10月至12月間，指示數名司機駕駛怪手、砂石車，越界至工區範圍外之河川區域擅自盜採土石，私自運送至不詳處所販售，並涉嫌打破「採售分離」防堵盜採砂石機制，在疏濬工程核准之工區範圍內，揀選適合園林造景用途之砂石，出售獲利。林姓現場工地負責人遭收押外，另營造公司林姓負責人及怪手司機分別以5萬元及3萬元交保候傳。

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