郭新政再告羅淑蕾妨害名譽 祭不自殺聲明誓「真相追到底」

2018-12-10 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍的台北市前議員李新，在2017年9月底墜樓身亡後，他生前的女友郭新政指控李新的死亡是被政治、司法追殺所致，指控國民黨前立委羅淑蕾與現任立委黃昭順參與此事，並製作了數集「誰摔死了李新」的類戲劇試圖釐清，之後引發一連串的司法戰；對此郭新政在今天（12月10日）早上前往台北地方法院出庭時，不僅再加告羅淑蕾妨害名譽外，也出示「不自殺聲明」，宣示一定會將官司打到最後。

郭新政在台北地院前受訪時，指控羅淑蕾4年來不斷對她與李新進行抹黑，之後又在臉書發文影射她的男女關係複雜，藉此摧毀她與李新的聲譽；郭新政表示，由於羅淑蕾沒有理會限時道歉的要求，因此她在今天向北檢按鈴申告，對羅淑蕾提出「妨害名譽」的告訴。

郭新政也表示，關於羅淑蕾揚言要控告轉發「誰摔死了李新」影片的網友，她也將組50人的公益律師團來協助網友打官司；而郭新政也對羅淑蕾隔空喊話，強調「羅淑蕾，妳曾親口對李新說，是黨政高層的蕭夫人要處理這件事情，是黃昭順要妳來處理這件事情；羅淑蕾，妳敢出面測謊對質嗎?」

郭新政最後也再次澄清李新在2017年9月28日墜樓身亡時，出現的口罩女並非她本人，是女子林麗君戴口罩假冒成她出現在現場，刻意誤導媒體李新的死與她有關；最後郭新政也出示「不自殺聲明」，表示將戰到最後一刻，希望司法能查出真相，還李新一個公道。

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