酒後口角他隨手揮杯砸瞎板模工左眼 法官從重判賠263萬

2018-12-10 18:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕出獄不到半年的周姓男子，2015年在卡拉OK喝酒時，與素昧平生的朱男起爭執，隨手將酒杯砸向對方，哪知竟不偏不倚正中左眼，導致朱男一眼失明，而朱男本是板模工，台大醫師確診他瞎掉左眼後已經喪失立體感，終生無法再組立板模，新竹地院重判一時衝動的周男需賠償263萬元！

判決書指出，周男2015年8 月22日晚間在卡拉OK喝酒時，與素未謀面的朱男發生言語爭執而心生不滿，憤而持手上玻璃杯砸向朱男臉部，沒想到竟砸到左眼，導致眼球破裂、左眼全層眼瞼裂傷併異物（玻璃崁入）傷害，治療後左眼仍無光感、視力確定無法回復。

本案經過3年多後，經台大醫院新竹分院診斷，朱男左眼目前仍呈現嚴重毀損，左眼仍無光感，朱男說他原本是板模工，做的是板模組立工作，需要雙眼視力及平衡，否則會影響準確度，他受傷後兩眼視差過大，已經喪失立體感，已無法擔任原來的板模組立工作，綜合無法工作的損失加上精神慰撫金，他決定向周男求償487萬元。

法官調查，有常業詐欺、偽造文書等前科的周男，2015年3月才假釋出獄，審酌案發前二人素不相識，僅因略有口角，一時氣憤，未能克制暴躁個性，衝動莽撞，任意持桌上玻璃酒杯丟擲被害人臉部、眼部，犯罪手段顯屬可議，且所丟擲之杯子因擊中左眼導致瞎掉，身心受有重大痛苦，所生危害非輕，行為自應予嚴懲，刑事部分依傷害致人重傷罪，判刑4年6月。民庭法官最後判周男應賠償263萬元給朱男。

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