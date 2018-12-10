詐欺鴛鴦9案通緝帶3子女逃4年 落網前告誡小孩：好好做人

2018-12-10 19:27

首次上稿 18:31

更新時間 19:27

〔記者鄭景議／台北報導〕49歲的隆易民及34歲的陳羿伶為一對詐騙夫妻檔，過去兩人搭檔詐騙數起案件，身揹9條通緝案，夫妻2人害怕面對刑法，竟因此未讓自己7歲的兒子就學、接種，甚至年僅4歲的一對雙胞胎女兒也未接種，警方本月5日在桃園市中壢區逮捕這對夫妻時，子女大哭，隆男後還向子女說：「不要哭，爸爸出去上班，你要聽媽媽的話，以後要好好做人」。

警方調查，隆氏夫妻為詐騙慣犯，2人過去搭檔「合作無間」，常常由隆男扮演公司高階主管，陳女扮演秘書，刊登詐騙廣告，騙社會新鮮人前來應職，再以手機沒電為由，與詐騙對象借手機，再趁機逃逸；此外，也會用臉書及Line結識網友，同樣謊稱自己是某公司高層，可以幫忙投資，再趁機騙取網友錢財，總共詐騙不法所得約有300萬。

兒屆齡未入學亦未接種疫苗遭協尋

2人行騙台北、新北、桃園、台中，共計有9案被地檢署及法院傳喚均不到案，遭到通緝，夫妻兩人帶著3個小孩從103年起，整整逃逸4年。

他們7歲的兒子，今年因為屆齡未入學亦未接種疫苗，遭台北市政府社會安全網列管，結合警察局、社會局、衛生局、教育局、內湖區公所、強迫入學委員會等單位通力合作，並由轄區內湖分局專案進行協尋。

警方循線掌握到隆男一家人在中壢活動，經過連日的訪查、埋伏，終將兩人查緝到案，隆氏一家在中壢區租了一間3房2廳的小公寓，家中環境整潔，看不出有虐童跡象。

隆男及陳女被逮捕時，3個小孩隱約覺得事情不對，忍不住流下眼淚，隆男還上前安慰小孩，說：「不要哭，爸爸出去上班，你要聽媽媽的話，以後要好好做人。」還跟小孩做最後擁抱才離去。

到分局後，隆男及陳女坦言雖然被發現行蹤相當意外，但也鬆了一口氣，總算能夠讓3個小孩回歸社會接受教育及醫療，並承諾未來會好好面對司法，訊後警方依涉竊盜、詐欺、偽造文書等多起刑案遭通緝，將2人解送所屬地檢署歸案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/