鈕承澤上午訊後150萬元交保 檢方下午密訊受害女子主管夫妻

2018-12-10 18:07

首次上稿 16:59

更新時間 18:07

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵，上週五已被列為境管通知名單，今早9點半，他首次在律師胡原龍的陪同下赴台北地檢署出庭；訊後被依強制性交罪諭令150萬元交保，且限制出境、出海及住居。為釐清事發當天的真相，今天下午再以證人身分傳喚受害女子的上司夫妻檔到庭說明。今天下午5點多訊後，2人均獲請回，不願透露案情。

據悉，鈕承澤當初原想拿出60萬元息事寧人時，傳出居間奔走及計算出「以60萬元為宜」的即是受害女子主管，因而該主管在全案中角色，引發影視圈人士議論。

鈕案曝光後，有人批評被害人當晚「自己不離開怪誰」，因而引出圈內人跟著在「靠北影視」貼文，直指「她回絕的話，你覺得她以後還有辦法在圈內接到工作嗎？」「面對這樣的壓力，她真的敢離開嗎？」「有想過是誰帶她去這個鴻門宴？」等。

今天中午12點半，鈕承澤庭訊結束，檢方考量告訴人已出示驗傷單及鈕承澤傳的道歉簡訊等事證，認為仍有事證及其他證人的說詞待釐清，諭令鈕承澤150萬元交保。

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