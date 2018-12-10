鈕承澤自稱笨男人才單身 網友：超越成龍的男人出現了

2018-12-10 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕52歲導演鈕承澤由於涉嫌性侵女性工作人員，今（10）日被檢方傳喚應訊。他在走出地檢署受訪時稱「可能因為我是個笨男人，所以迄今單身」，引起大批網友撻伐，認為這根本像是港星成龍的名言：「我犯了全天下男人都會犯的錯」，氣憤直呼：「超越成龍的男人出現了！」

鈕承澤受訪時表示：「引起社會廣泛討論我覺得不安，我此生從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖，我是一個笨男人，所以迄今單身，有時候可能彼此認知不同，那天就是一個聚會，她留下來了，所以可能有一些彼此判讀的差距」。

鈕承澤強調，「我希望全力配合調查，堅信司法會給我公正判決，支持我或愛我的朋友能夠相信我，你們知道我是誰就好了，我不是那隻妖魔，一樣等待司法調查結果」。鈕承澤也認為，自己已經受到最大的懲罰，「鈕承澤已經死了！」

而對於鈕承澤的一番話，網友顯然不買帳，認為這根本像是港星成龍曾經說的「我犯了全天下男人都會犯的錯」，不少人仍砲轟鈕承澤：「果然藝人，很會演」、「這可以入圍金馬獎了吧」、「翻譯：全天下男人都會犯的錯＝笨男人」、「超越成龍的男人出現了？」

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