猴死男仔無照騎車2年多 連大牌都是ㄎㄧㄤ來的

2018-12-10 15:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕猴死囝仔！15歲蔡姓少年身為無照騎車的「資深騎士」，昨上午9時許騎機車行經新北市中和區安樂路遭警方攔下，不但被警方發現無照，還另被警方查出連機車上的大牌都是偷來的，這位「有才」的蔡少當下就被警方帶回訊問。

據了解，蔡少13歲那年就開始無照騎車，機車是向朋友以15000元購得，但機車根本沒有過戶給他。月前蔡少就曾遭警方取締無照，並吊扣大牌，蔡少不甘願竟隨意偷拆路邊機車大牌，就這樣掛上自己的機車繼續上路。

警方於9日上午9時許在安樂路見到騎機車呼嘯而過的蔡少，當下就覺得這個騎士也太「幼齒」，攔下果然查出他學生身分，一輸入大牌車號又發現這塊牌根本不屬於他，當下將他帶回偵訊並通知父母到場。

蔡少於偵訊時還否認偷拔他人車牌，直稱「這塊牌是我在永和林森路巷子裡撿的，我以為別人不要。」但警方早已做好被害人筆錄，讓蔡少百口莫辯。訊後，警方依竊盜罪嫌將蔡少移送少年法庭，並裁處6000元罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/