巴拉刈劇毒無藥可救 台中傳少年誤食喪命

2018-12-10 15:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農委會致力推動劇毒農藥巴拉刈退場，訂自明年2月起正式禁止巴拉刈，禁令上路前夕，中國醫藥大學兒童醫院卻接獲南投縣14歲少年誤食「巴拉刈」，雖立即吐出且送醫急救，少年仍在3天後毒發身亡，令醫療團隊不勝唏噓。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，根據國內外不少經驗，民眾若誤食巴拉刈，可在第一時間喝大量開水，因巴拉刈本身含有催吐劑，第一時間把毒物吐出來，能有效減少毒性吸收，存活率可提高到8成；他也曾收治過原本喝巴拉刈意圖尋短民眾，但因農藥難入口，還準備一大瓶水，邊配著入喉，被發現急救後，幸運撿回一命。

中國兒醫兒童神經科醫師張鈺孜指出，上月底一名少年誤食巴拉刈送醫，少年到院時意識仍十分清楚，還能說明因學校社團有需要，向長輩要求準備巴拉刈，他裝到礦泉水瓶內預備隔天帶到學校使用，因怕忘了帶，放在房間內，睡到半夜時感覺口渴，起床隨手拿起保特瓶喝了一口，當下因刺激藥味吐了出來，向家人反映後緊急送醫急救。

張鈺孜指出，因毒性逐漸滲透到體內器官，少年住院第3天病情急轉直下，14歲的青春瞬間幻滅，令人唏噓。

洪東榮指出，巴拉刈是一種除草劑，因毒性強，人若誤食巴拉刈，主要形成肺泡傷害，導致缺氧、呼吸衰竭，成人只要喝市售的24%巴拉刈溶液15到20CC，致死率達5成，目前仍無解毒劑，國外早就禁用多年，台灣好不容可望自明年禁用。

洪東榮指出，該名少年體型幾與成人相當，有60餘公斤，可惜後來出現呼吸衰竭及腎功能變化不治。

由於巴拉刈明年禁用在即，仍傳出少年誤食身亡意外，張鈺孜呼籲，巴拉刈具有醫師們公認幾乎是「無藥可救」的劇毒，民眾應提前停用，尤其家中有學齡前兒童或青少年，對於農藥知識較為薄弱，更應全力防堵有接觸到毒物的環境，以免遺憾發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/