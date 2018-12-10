交保後轉頭笑看正妹女記者 鈕承澤：我考慮去考律師執照

2018-12-10 15:30

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵，上週五已被列為境管通知名單，今早9點半他赴台北地檢署出庭；鈕承澤今庭訊時，不同於上週五警詢時激動，情緒已平穩，對於檢察官的提問，他也有問必答；訊後被正妹女記者問到是否會考慮退出演藝圈？鈕承澤回說：「我考慮去考律師執照」。

據悉，鈕承澤為備戰今天長時間的偵訊，早上出門前還自己煮1碗白粥當早餐。今天中午12點半，鈕承澤訊後被依強制性交罪，諭令150萬元交保，且限制出境、出海及住居。

鈕承澤訊後受訪表示，對於引起這麼大波動，造成各位的辛苦及社會討論，覺得很不安，我此生從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為，到目前為止都是。

鈕承澤還說，可能因為我是個笨男人吧，所以至今單身，所以有的時候可能彼此認知不同，那天就是一場聚會，聚會後她留下來了，所以可能有些彼此判讀的認知上的差距，我也無法揣測她真正的感受。我只能說，我並不是現在經各位廣泛報導，或經有心人士放話、剪裁訊息之後在電視上呈現的那隻妖魔，我希望、堅信司法會給我一個最公正的判決。

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