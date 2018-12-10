把爸爸還給我！ 死者兒檢署門前教訓縱火李嫌

2018-12-10 15:25

〔記者黃建華／高雄報導〕週日清晨涉嫌在鼓山區縱火，造成行動不便的陳姓老翁傷重不治，涉案李姓嫌犯今天上午被警方上銬解送高雄地檢署時，李嫌才下警車，就被死者親屬一擁而上欲教訓，其中有人悲慟吶喊：「你為什麼放火燒我爸」，法警聞聲衝出制止，並把李嫌迅速帶進地檢署，衝突才未擴大。

鼓山區濱海一路9日凌晨發生一起縱火案，造成陳姓老翁全身嚴重灼傷，經醫院搶救9小時後仍不治。涉嫌縱火的52歲李姓男子在火場外看熱鬧，向警方說:「火是我放的，你們抓我吧！」經警方漏夜偵訊，今（10）日上午被依縱火、殺人等罪嫌等解送高雄地檢署。

鼓山警分局上午9點，將李嫌上銬解送高雄地檢署偵辦，悲痛的陳男兒子與多名家屬激憤在檢方外一擁而上欲痛毆李嫌，陳的兒子並哭喊:「你為什麼放火燒我爸？把爸爸還給我!」

法警見氣氛火爆，急奔出制止，並把李嫌迅速帶進地檢署，才避免擴大衝突。全案依殺人及公共危險罪嫌由雄檢偵辦中。

據新濱派出所副所長劉錫卿表示，52歲的李嫌與66歲陳姓男子原為好友，曾一起工作，陳男多年在外地經商，退休後因病行動不便，兩人疑因有嫌隙，李嫌8日晚間23時左右到建國四路加油站買汽油，於西子灣海邊喝悶酒後，9日深夜凌晨3時30分許拿汽油到陳男住處放火後一度逃逸，後來火勢撲滅後，李嫌重返火場看熱鬧，並向警方表示火是他放的，當場被逮。

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