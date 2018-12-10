焊切星火燃特技團倉庫 珍貴骨董獅頭付之一炬

2018-12-10 14:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一處空地今早正進行鐵皮拆除工程，但疑因工人焊切鋼梁時星火不慎被大風吹散，引燃一旁「大苗力特技團」的道具間，雖然火勢迅速撲滅，但道具間內許多歷史悠久的珍貴獅頭皆付之一炬，令團長大嘆不捨。詳細起火原因及財物損失尚待進一步釐清。

苗栗縣消防局第3救災救護大隊長顏勤益表示，今早10點多接獲報案，稱頭份市信義路一處鐵皮倉庫失火，頭份消防分隊立即趕往現場灌救，約20分鐘後撲滅火勢，現場無人員傷亡，初判是倉庫旁空地正進行鋼樑焊切引發火苗，隨風吹到倉庫內點燃堆放的道具等易燃物，部分的舞獅遭燒毀，確切起火原因仍待火調小組進一步釐清。

遭火警波及的大苗力特技團是苗栗縣唯一特技表演團體，以武術表演、傳統技藝、客家雜耍特技等享譽國內外，更曾獲邀至許多綜藝節目上表演，團長盧元璋致力技藝傳承，收徒傳授一身高超技藝，每位團員表演經驗豐富，演出場次達數千場。

而此次意外讓部分珍貴特技道具及古董獅頭被燒毀，盧元璋也大嘆心疼不捨，損失暫難估計，短時間內恐也無法補上相關道具。

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