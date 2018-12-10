國小女教師「惡搞」女同事 偷電腦隱私傳給「眾人皆知」

2018-12-10 14:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區某國小的李姓女教師，懷疑同校3位教師私下非議她，遂於2016年起，陸續在3位教師使用的辦公室公務電腦內，安裝遠端控制程式，再用自己的公務電腦，竊取取3位教師的私人資料，並「惡搞」其中一位紀姓女教師，用紀女帳號，把紀女的私人秘密，傳送到紀女的LINE群組與電子信箱通訊錄的所有聯絡人，害得紀女的親朋好友「眾人皆知」其隱私，法院審理時，李女坦承犯行，依竊取公務機關電腦的電磁紀錄等罪，判處徒刑6月與9月徒刑，其中，6月部分不能易科罰金，如判決確定，必須入獄坐牢。

判決書指出，有碩士學歷的李女是國小教師，兼任輔導室輔導組長，她懷疑同校3名同事講她壞話，2016年12月起，分別在林姓、張姓與紀姓教師的公務電腦，安裝免費的GoogleChrome遠端桌面程式。

李女的手法是，趁3名教師離開座位，但電腦沒有關閉，也尚未啟動螢幕保護程式（如該程式啟動運作，要再度啟動電腦時，必須輸入密碼），李女用被害人的電腦，安裝Google免費提供的GoogleChrome遠端桌面程式，啟動這個程式後，用程式的介面，把被害人電腦內的「我的電腦」，點選為可以分享，再登入李女自己的Google帳戶。

之後，李女回到自己的電腦，先進入自己的Google帳戶，再打開同一個GoogleChrome遠端桌面程式，輸入建立雙方的連線密碼，就能從自己的電腦，取得被害人電腦的資料。

李女從2016年底至2017年6月間，透過上述方法，偷偷取得3名教師與朋友聊天的談話，還有照片等個人資料，2017年6月19與21日清晨6時許，她「惡搞」紀姓女教師，把紀女個人照片、LINE聊天記錄，偷偷用紀女的帳戶，傳給紀女所屬的LINE群組，以及紀女電子信箱通訊錄的所有聯絡人，紀女驚覺自己隱私「眾人皆知」，向資訊組長求救，進而報警查獲是李女所為。

台中地院審理時，李女坦承犯行，一審認定她共有5次罪行，其中，有兩次不但取得兩名教師的個人資料，也一併公務資料，觸犯刑法竊取公務機關電腦的電磁紀錄罪共2次，各判4月徒刑，合併執行6月，不能易科罰金，另有一次僅取得被害教師私人資料，依竊取他人電腦的電磁紀錄罪，判刑2月，另外，李女另犯洩漏因利用電腦持有他人的秘密罪1次，判刑5月， 無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦罪1次，判刑6月，後3罪合併執行9月，因各罪宣告刑都在6月以下，可易科罰金。

李女上訴二審，並以自己教育工作表現良好，但苦於疾病、車禍事故打擊而有上述行為，聲明減輕量刑，二審認為李女尚未獲得被害人諒解等原因駁回，竊取公務機關電腦或他人電腦的電磁紀錄罪可再上訴，其餘判刑確定。

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