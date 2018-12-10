正妹吳佩芸向對手何文海 提起當選無效之訴

2018-12-10 14:33

［記者楊政郡／台中報導］台中市第七選區（南屯區）市議員候選人吳佩芸，以9票之差輸給吊車尾的何文海，今中午向台中地院提起何文海當選無效之訴，時力立委徐永明說，時力將傾全力支持吳佩芸打這場官司。

吳的律師說，他們發現吳的有效票被認定成無效票，也有三號「吳佩芸」，聽成四號「魏佩瑩」，唱票口齒不清，部分開票過程監票人看不清選票，選務人員就放下了，諸多瑕疵，所以聲請重新驗票，還給南屯選民一個真相。

今年九合一大選被網路譽為美女候選人之一中市南屯區吳佩芸，競選期間宣傳看板放上亮眼的泳裝照，被對手之一民進黨何文海在公眾場合對她說，「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來。」，引發性騷擾爭議，有效拉抬兩人的選情，而選前兩人槓上了，選後吳以9票之差敗給何文海，吳也在中午與律師提起何文海當選無效之訴、選後繼續糾纏！

吳佩芸說，投開票當天開到第100個投開票所，她還贏何文海117票，最後101個投開票所出來後，卻倒輸9票，而各投開票所監票人員回覆許多開票瑕疵，讓她們認為應該重新驗票，還原真相。

時代力量立委徐永明說，時代會傾全力支持吳佩芸打這個官司，這不是輸贏之戰，而是民主價值之戰，這次大選綁公投，投開票過程許多前所未見的荒謬之處，透過重新驗票還原真相是有必要。

吳的律師說，從各投開票所回復的資料發現，開票時「吳佩芸」、「魏佩瑩」的唱音太接近，唱票人與計票有誤差，當場監票人有抗議但沒人理會。再者競選團隊也在部分投開票所發現，吳的有效票被認定為無效票，還有監票人還未看清選票，唱票人就放下選票，過程太快根本沒有時間看清楚。

何文海競選總部說，何文海臉書曾對此作出回應，這是民主法治社會，尊重對方提起訴訟的權利。

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