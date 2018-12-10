販毒2400元判7年 檢：安分當上班族還比較好賺

2018-12-10 14:02

〔記者黃建華／高雄報導〕司法檢警反毒，近來都策動染毒少年犯供出毒品來源，換取減刑從輕發落，一名黃姓男子就被咬涉嫌賣了4包摻有俗稱「瞄瞄」的三級毒品「甲氧麻黃酮」咖啡包給郭姓少年，交易額僅2400元，但一審高雄地院將黃男依販賣三級毒品罪，判刑7年半。對此，雄檢襄閱主任檢察官葛光輝私下說，販毒真的未必比正常上班族好賺，刑責又重，奉勸以身試法者懸崖勒馬，以免事發悔不當初。

據了解，司法檢警單位反毒，為追出毒品上游來源，近來鎖定未成年犯染毒者，策動交代出毒品來源可換取認罪協商，從輕發落，不少「藥頭」怎麼死的都不知道，陸續被警方逮捕法辦。

其中，高市警方去年查獲郭姓少年在住處施用摻有俗稱「瞄瞄」的三級毒品咖啡包，郭少供出毒品是以2400元購自網路認識的黃姓男子，黃男因此被少年隊逮捕移送雄檢起訴。

法院審理時，黃男否認販賣毒品給郭姓少年，辯稱：郭姓少年打電話給我，原本是叫我幫他代為購買毒品咖啡包，後來我騎機車過去公園

找郭，帶他直接去找賣家，並將賣家的聯絡方式用微信傳給郭，由他自行與對方聯絡，但後來我有載他去找賣家，讓他們自行進行毒品交易等語。辯護人並以：本案只有少年的供述，而且供出毒品來源可以減刑，此部分供述利己而不利他人，尚難作為被告販賣毒品的佐證，故認證據不足，要求法官判黃姓男子無罪。

不過，法官發現郭姓少年事後有私訊給黃，表示「女友對東西品質很滿意」，郭姓少年也表示，從頭到尾沒看到賣家，據此認定少年是跟黃購買毒品，一審仍依販賣三級毒品罪判黃男7年6月，可上訴。

對於黃男僅因涉嫌販售2400元的三級毒品就遭判刑7年半，雄檢襄閱主任檢察官葛光輝私下就表示，不要以為販毒很好賺，其實風險高、刑責又重，司法實務目前是以一案一罰，販毒的收入其實沒有朝九晚五上班族好賺，他奉勸還迷途以身試法者，重回正途，以免事發遭判重刑，悔不當初。

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