王添盛忙揭牌 檢察機關的揭牌達人

2018-12-10 13:58

［記者楊政郡／台中報導］台灣高等檢察署王添盛檢察長，今天來到台中地檢署連忙揭3個牌，高檢署斥資上千萬元在中檢成立「中部查扣變價及數位採證訓練中心」、「分析判讀室」、「拍賣小棧」，對檢察機關全面提升數位採證及偵察能力，跨進一大步，將來針對毒品犯罪、智慧型詐欺、國土保安等已逐步建立大數據資料庫，再透過數位採證、分析，讓罪犯難以遁形。

王添盛說，數位科技進步，各類犯罪涉及智慧型手機及資訊設備情形普及，高檢署將在北、中、南、東8個地檢署建置數位採證教育訓練中心，全面提升科技偵察能力。

另沒收新制推行後，中檢從2012年執行查扣物拍賣，至今已為國庫賺進9400餘萬元（全國最高），查扣物拍賣日易繁雜，舉凡生鮮產品、3c商品、金飾、手機，大刑的有機車、汽車、甚至漁船都曾拍賣過，將來拍賣小棧成立，可以簡化標準流程，更不定期舉辦公開拍賣。

耗資3百多萬的數位採證訓練中心，由中檢主任檢察官顏偉哲負責，與「分析判讀室」均設置高級電腦，最大功能是「分析判讀室」可與偵查庭的檢察官及數位資料中心同步，可即時掌控、比對資料、嫌犯供詞，進行資料分析判讀，可即時戳破嫌犯的謊言。

王添盛說，花了這麼多錢就是要充分利用，順應時代演進，發揮高人一等的科技偵察能力，有效提升定罪率。

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