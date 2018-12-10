是否退出演藝圈？ 鈕承澤交保後露出一抹微笑

2018-12-10 14:01

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵一案，今早9點半首次以被告身分赴台北地檢署出庭，訊後被依強制性交罪諭令150萬元交保，並限制出境、出海及住居；鈕承澤訊後向受害女子告白，稱自己很喜歡她，還會繼續保護她；被問到是否會退出演藝圈？鈕承澤轉身露出一抹微笑，未特別對此敏感的問題做出回應。

今天中午12點半，鈕承澤庭訊結束，檢方考量告訴人已出示驗傷單及鈕承澤所傳的道歉簡訊等事證，認為仍有事證及其他證人的說詞待釐清，諭令鈕承澤150萬元交保。

據悉，鈕承澤今早出門前，自行煮了1碗白粥果腹，粥裡的配料不多，看似清心寡慾，但其實他的家中擺滿了各式洋酒，而此次他也是在喝酒之後，才會惹上性侵風波。

鈕承澤訊後表示，他只能說他並不是有心人士放話，或在電視上被污名化呈現的那隻妖魔，他相信且會全力配合調查，他相信並期待、堅信司法會給他一個最公正的判決，至於支持他，愛他的朋友及家人，要有耐性，少看媒體，「你們知道我是誰就好了，等待調查結果，希望你們相信我，我不是那個人」。

鈕承澤也對批評他的朋友表示，對於這件事已經產生極大的憤怒與恨意的朋友，鈕承澤已經死了，已經受到最大的懲罰了，「只要是我該負的責任，我絕對不會逃避，大家也別急著把石頭丟下來。」

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