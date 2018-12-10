控對手買票1票2千元 落選鄉代到宜檢提告

2018-12-10 13:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭五合一大選落幕，無黨籍冬山鄉民代表陳慧珠以些微票數落選，今天陳到地檢署控告對手「賄選」，指對方以1票2000元代價向鄉民賄選，還帶著影片事證到宜蘭地檢署申告；檢方回應，本案已分案調查，會就新事證再詳細查明。

58歲的陳慧珠以無黨籍身分參選冬山鄉民代表，但最後以26票些微差距落敗。陳慧珠指控同選區第2高票當選的對手江松茂，疑涉及賄選，讓她選情受到影響，今帶著錄影畫面到地檢署按鈴申告。

陳慧珠指出，她的友人在11月27日晚間，於鄉內廟宇大廳聽到1名黃姓男子，指有人以1票2000元代價，向黃男父母親行賄，在場友人多次詢問「誰買的」，黃男則答「松茂阿」。

陳慧珠指控，這次選舉選風敗壞，選舉期間她就發現對手動作頻頻，選後在好友幫助下，收集到賄選相關資料，因此上月29日就將資料提供調查局，今再到地檢署申告，希望檢調單位盡速偵辦。

對此，宜蘭地檢署指出，接獲賄選情資後，就已分案展開調查，會再就陳所提出的新事證再作查明。

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