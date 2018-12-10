穿著刑警背心與人衝突 男子假冒刑警被起訴

2018-12-10 13:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市鍾姓男子5月間先後購買「CID刑警」背心，「POLICE警察」腰包，並偽造「桃園市刑警大隊偵三隊副隊長張正偉」刑警證。同月27日晚間他穿著刑警背心參加廟會活動，被警方發現有異送辦，桃園地檢署已依偽造文書將他提起公訴。

檢方調查，鍾姓男子（35歲）為了冒充警察人員，5月21日晚間先花600元買了刑警背心一件，隔天在家中偽造刑事警察證，同月27日下午又花了400元買了警用腰包。

同月27日晚間，他穿著短褲，帶著警察腰包、穿上刑警背心到八德區榮興路參加廟會活動，卻與人發生衝突，警方趕來處理，發現他穿著有異，仔細盤查後，起出1把空氣槍、BB彈1包，以及偽造的刑事警察證。

檢方說，鍾男坦承憧憬警察工作，才會假冒刑警，已因他涉嫌違反刑法「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜」、「行使偽造特種文書」、「偽造印文」等罪，將他提起公訴。

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