假冒陸軍上校 騎車闖中正預校判罰金

2018-12-10 13:18

〔記者黃建華／高雄報導〕今年5月間，54歲曾姓男子穿陸軍上校官銜軍服，騎機車欲闖入鳳山的中正預校，聲稱要找校長辦「校友會」，校方攔查才知是「冒牌貨」，通報憲兵隊究辦，高雄地院一審依公然冒用公務員服飾徽章官銜，判罰新臺幣4仟元，如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。可上訴。

判決指出，54歲曾姓男子並非現役軍人，竟公然冒用公務員服飾、徽章及官銜之犯意，在鳳山區某軍用品店購得陸軍軍便服1套（掛有政戰兵科及上校官銜徽章）後，於今年5 月2日下午4時30分許，公然穿著上開陸軍上校軍服，至中正國防幹部預備學校大門口，冒充陸軍上校身分，逕行騎乘機車進入中正預校內，並稱要找中正預校校長辦「校友會」。

不過，中正預校勤務隊上士覺得他形跡可疑，將曾男攔下檢查，赫見他是冒牌上校，通報憲兵指揮部高雄憲兵隊移送偵辦。

高雄地院審理時，曾男經傳喚未到庭應訊。惟查，曾男警詢時坦承不諱，並有被告穿著軍服之照片等在卷可稽，依觸犯公然冒用公務員服飾徽章官銜將他論罪科刑，但審酌曾男領有身心障礙手冊，僅判罰新臺幣4仟元，如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。可上訴。

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