「豬隊友」遭槍擊求救引路 毒友800多包毒咖啡曝光

2018-12-10 13:28

［記者黃美珠／湖口報導］新竹縣30歲高姓男子跟昨天下午在湖口勝利2段被槍擊受傷的王姓男子是朋友。誰知王男在高男租屋處前被槍擊中彈後，隨即停車入內求援，使得高男的租住處被新湖分局列為刑案現場、成為重點清查的場所之一，以致警方昨晚槓上開花，從高男房內起獲有毒品反應的各式咖啡包共2.8公斤多、K他命2包約88.8公克、以及30發改造子彈，使得原來只有公共危險前科、勉強還算「良民」的高男秒變毒蟲，甚至被懷疑可能是藥頭，將被依毒品、槍砲罪嫌移送法辦。

警方表示，高男租住處地面因王男負傷進入而血跡斑斑。他們昨晚持續追查該起槍擊案時，警覺高男租住處有股熟悉的K味，所以鎖定在場的高男另案深入盤問，最後突破其心防，在高男同意搜索下，於其房內查獲前述改造子彈、疑似毒品咖啡包、K他命、以及6個K盤等違禁品。

警方表示，前述毒品咖啡包經過快篩確認有3級毒品的反應。

由於數量多達近800包，且從其外包裝上看似是配合不同「市場區隔」而做，有的是可愛的HELLO KITTY，有的是天使，另一批則是素面的金色包裝。

再加上高男被查獲的K盤上標記有「要吃自己買」、耐人尋味的字眼，因此警方懷疑高男暗中販毒，且不排除專門做天真無邪少女、學生族的生意，才會大量用天使、凱蒂猫做外包裝。

但是高男對警方只承認前述咖啡包和K他命都是他自己要施用的，只是很倒楣地剛買入，不久就碰到王男被槍傷闖入求救，以致引來警方上門查獲，沒有轉賣或是分享的行為。

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