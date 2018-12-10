「豬隊友」遭槍擊求救引路 毒友800多包毒咖啡曝光

［記者黃美珠／湖口報導］新竹縣30歲高姓男子跟昨天下午在湖口勝利2段被槍擊受傷的王姓男子是朋友。誰知王男在高男租屋處前被槍擊中彈後，隨即停車入內求援，使得高男的租住處被新湖分局列為刑案現場、成為重點清查的場所之一，以致警方昨晚槓上開花，從高男房內起獲有毒品反應的各式咖啡包共2.8公斤多、K他命2包約88.8公克、以及30發改造子彈，使得原來只有公共危險前科、勉強還算「良民」的高男秒變毒蟲，甚至被懷疑可能是藥頭，將被依毒品、槍砲罪嫌移送法辦。
警方表示，高男租住處地面因王男負傷進入而血跡斑斑。他們昨晚持續追查該起槍擊案時，警覺高男租住處有股熟悉的K味，所以鎖定在場的高男另案深入盤問，最後突破其心防，在高男同意搜索下，於其房內查獲前述改造子彈、疑似毒品咖啡包、K他命、以及6個K盤等違禁品。
警方表示，前述毒品咖啡包經過快篩確認有3級毒品的反應。
由於數量多達近800包，且從其外包裝上看似是配合不同「市場區隔」而做，有的是可愛的HELLO KITTY，有的是天使，另一批則是素面的金色包裝。
再加上高男被查獲的K盤上標記有「要吃自己買」、耐人尋味的字眼，因此警方懷疑高男暗中販毒，且不排除專門做天真無邪少女、學生族的生意，才會大量用天使、凱蒂猫做外包裝。
但是高男對警方只承認前述咖啡包和K他命都是他自己要施用的，只是很倒楣地剛買入，不久就碰到王男被槍傷闖入求救，以致引來警方上門查獲，沒有轉賣或是分享的行為。
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新湖分局偵查隊在高男租屋處起獲用凱蒂貓或天使做外包裝的毒品咖啡包。（記者黃美珠攝）
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新竹縣高姓男子因為「豬隊友」王男被槍傷，引來警方到其租屋處查獲2.8公斤的毒品咖啡包、近89公克的K他命、以及30發改造子彈。（記者黃美珠攝）
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原本只有單純公共危險前科的高男，因為「豬隊友」王男，被警方查獲大批毒品和非法持有改造子彈，面臨被移送毒品和槍砲罪嫌。（記者黃美珠攝）
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