女大生劈腿被網友知情 憂對方爆料竟同意發生性行為

2018-12-10 12:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市就讀大學的A女與周姓男子透過網路相識，卻告知周男她劈腿，周男揚言要將此事爆料到網路上，嚇得A女同意與周男發生性行為，檢方說，A女堅稱自己不願意、過程中「像死魚一樣躺在床上」，但周男行為未符強制性交構成要件，已予他涉嫌妨害性自主案件不起訴處分。

檢方說，周男（26歲）與A女相識後，A女告知周男，她除了與男友交往中，還交了一名新男友，並與對方發生性行為，因新男友還沒與他的女友分手，所以她也持續與男友交往中。

事後A女接獲手機Line訊息，告知她：「若不與周男發生性行為，就要將A女劈腿的證據散布到網路」，嚇得A女趕忙聯絡周男，她供稱，她先以請對方喝咖啡為條件，要求對方別爆料，但又接獲另通訊息脅迫，只好同意與對方發生性行為，她雖不願意，除了怕爆料，也怕被對方傷害，只好順從地「像死魚一樣趟在床上」，與對方發生性行為。

桃園地檢署調查時，周男坦承與A女發生性行為，檢方說，周男雖以要將A女劈腿一事告知她的男友為由，讓A女同意與他發生性行為，但他的言詞並非足以壓制A女性自主權，未符合強制性交構成要件，已予他涉嫌妨害性自主案件不起訴處分。

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