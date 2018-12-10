Blur取消2013台灣演唱會後 年代代售票獲賠

2018-12-10 12:35

〔記者溫于德／台北報導〕英國搖滾天團Blur（布勒合唱團）原定2013年來台開唱，卻傳出，門票因銷售不如預期作罷。至於代為售票的年代網際事業，事後也向主辦單位潤亨公司提告求償；潤亨雖否認具賠償責任，仍遭士林地院判賠777萬餘元，全案仍可上訴。

據維基百科可知，原團名為Seymour（西摩）的Blur，1990年3月正式出道，團員包括鼓手Dave Rowntree、吉他手Graham Coxon、貝斯手Alex James以及主唱Damon Albarn；經典歌曲則有「Song 2」、國內當紅歌手楊乃文、林宥嘉等人均曾翻唱；至於另首藍調味濃厚的「Tende」，同樣受歌迷喜歡。

至於本案判決，年代提告指，吳姓男子基於潤亨授權，在2013年3月代理潤亨與年代簽約、委託代售「BLUR 2013 台北演唱會」門票，並約定潤亨應給付售票手續費，一旦退票，潤亨應自行負擔相關退票費用；此外，潤亨本身早在當年2月口頭委任年代刊登演唱會廣告。

年代事後售出票款共1058萬元，同時刊登宣傳廣告，但吳男卻在4月下旬以「演唱會門票銷售不如預期」為由，通知年代取消演唱會，並代理潤亨委託年代先代墊消費者退票款。

然而，年代事後卻未拿到原已約定好的售票手續費、廣告費，與代墊的門票退票款、消費者購票手續費以及消費者辦理退票的郵資費，因而提起民事告訴，請求賠償778萬餘元，先位部分要求潤亨給付，備位則是吳男。

但潤亨否認具賠償責任，透過律師表示，潤亨僅同意代為租借場地，並與吳男所屬公司共列為主辦單位，從未授權吳代為簽約，更從未交付潤亨大小章給吳，吳應是偽刻潤亨大小章，因此拒絕承認具賠償責任。吳則辯，契約當事人是潤亨，自己僅是負責執行。

法官傳喚證人後得知，實際上，潤亨已同意吳男以潤亨名義、委託年代販售演唱會門票與刊登廣告，並授權吳使用潤亨大小章，吳自然有權代理潤亨與年代簽約，最後判潤亨應賠償777萬餘元。

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