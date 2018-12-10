中風老翁吞下潔牙棒 照服員過失傷害判刑

2018-12-10 12:22

〔記者黃建華／高雄報導〕民生醫院附設護理之家，兩年前發生沈姓照服員以潔牙棒幫中風癱瘓的73歲杜姓老翁清潔口腔時，疏未用壓舌板把老翁嘴巴撐開，造成杜男咬斷潔牙棒吞下，緊急送長庚醫院開刀才取出，杜妻為此控告沈女，高雄地院一審依業務過失傷害罪，判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

判決指出，被告沈姓女子，在高雄市立民生醫院附設護理之家擔任照顧服務員（簡稱照服員 ），平日在民生護理之家照顧住民生活起居。2016年6月2日凌晨2時，沈女值夜班以潔牙棒為當時意識不清、用鼻胃管餵食的中風杜姓老翁（73歲）潔牙時，本應注意需先用壓舌板將杜翁嘴巴撐開後再為之潔牙，但沈女 竟疏未注意，逕以潔牙棒為杜翁潔牙，過程中因不明原因，杜翁突然緊閉上下排牙齒，並緊咬潔牙棒，造成第1支潔牙棒變形凹折後，沈女僅更換新的潔牙棒後，即以潔牙棒自杜翁左邊缺牙處伸入上下排牙齒間之縫隙繼續為其潔牙，致杜翁再次因不明原因突然緊閉上下排牙齒，咬斷潔牙棒後吞入，因此氣管異物哽塞，經轉送高雄長庚醫院手術後方順利取出 。

案經杜翁之妻杜謝女提告及高雄地檢署起訴。高雄地院一審審結，將沈女依業務過失傷害罪，判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

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