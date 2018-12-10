徒步竊車難察覺？甜心女警鷹眼1小時內破案送辦

2018-12-10 12:05

〔記者歐素美／台中報導〕國中生將自行車停在超商前竟不翼而飛，大甲分局大安分駐所接獲報案後，警方調閱近30支路口監視器查看，女警林淨玟見轄區內林姓慣竊曾在案發時於附近出沒，藉機到勤區訪查，果然在林姓竊嫌住家前發現該自行車，林嫌坦承犯案不諱，當天就破案，依竊盜罪將林嫌移送法辦。

一名國中生夜間騎自行車到台中市大安區中山南路全家便利商店買東西，不料，出來時，自行車竟不翼而飛，警方獲報立即調閱近30支路口監視器查看，發現轄區內有位慣竊曾在附近出沒，涉有重嫌，惜無直接證據證明，女警林淨玟於是以勤區訪查為由，至慣竊家附近進行查察，果然發現疑似被害人失竊的自行車，經被害人指認確實無誤後， 便立即通知林嫌（41歲）到案說明。

林嫌坦承犯行不諱，因見該自行車未上鎖，才「隨手牽羊」，以便騎乘到工地工作較方便；林淨玟表示，其依經驗判斷，竊取自行車的竊嫌一般都不會離轄太遠，加上熟記慣竊身形、穿著等，才能順利快速破案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/