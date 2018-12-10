聲東擊西搜刮彩票漏餡 「彩票大盜」GG了

2018-12-10 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕鄧姓慣竊去年起佯稱欲購買彩券，趁彩券行老闆、員工未注意之際，一再竊取彩票得逞，直到今年鄧男如法炮製得手欲離去時，被路人撞見見義勇為將他攔下並報警，高等法院今依竊盜等罪判他1年2月徒刑，得易科罰金36萬元。

判決指出，鄧男有多項竊盜前科，最近一次犯行，是2016年犯下竊盜案被判刑5月徒刑，去年5月獲易科罰金執行完畢。

去年8月3日晚間，當時任職電子公司測試人員的鄧男，行經北市松山區饒河街一家彩票行，佯稱欲購買彩券，竟趁老闆不注意之際，將每張200元的「好運88」彩券共80張偷走。

同年10月9日，鄧男鎖定大安區光復南路一處彩券行如法炮製，共竊得每張300元的「金麻將刮刮樂」彩券60張，以及每張500元的刮刮樂彩券23張後，隨即離去。

同年11月25日上午，鄧男因在北市西門町拾獲呂姓男子遺失的信用卡，分別向新北市中和區景新街、永和區中正路銀樓，佯裝持卡人，分別詐得價值8200元、 11000元的金飾。

不過，鄧男今年1月9日下午，徒手竊得北市中山區松江路一家彩券行販售的每張1000元的「大麻將樂透彩」刮刮樂共23張，欲離去之際，正好被路人發覺行跡可疑而攔阻其離去，並報警處理，將他查獲。

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