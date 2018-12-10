太歲頭上動土！警在派出所附近破天九牌職業大賭場

南市警三分局在海南派出所附近破獲天九牌職業大賭場。（記者王俊忠翻攝）

2018-12-10 12:01

〔記者王俊忠／台南報導〕有1句話說「最危險的地方是最安全的地方」，答案是不盡然！台南市警三分局於今天凌晨循線前往距離轄內海南派出所不到100公尺遠的民宅，一舉破獲天九牌職業大賭場，查獲林姓賭場主持人等14人，起獲賭資46萬餘元、天九牌、骰子、監視器、租賃契約等證物，訊後依賭博等罪嫌送辦。

警方表示，林姓賭場主持人於今年12月初刻意選在距離海南派出所不到100公尺處，租用透天厝開設天九牌賭場，林嫌以為警方會因賭場藏在眼皮底下而疏忽大意，殊不知警方對於林嫌違法行徑早已有所警覺，密切規劃偵查作為，等待時機成熟，一舉破獲這處大型賭場。

12月10日凌晨1點5分許，三分局警方動員到這處職業賭場查獲林姓主持人、工作人員與賭客等14人、賭資46萬餘元、抽頭金1萬1200元及天九牌等賭具。經警方偵詢後，警方將林姓賭場主持人、蘇姓工作人員及王男等4名持牌賭客依聚眾賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；其餘8名賭客依社會秩序維護法裁罰。

市警三分局在今年繼1月28日、2月2日、20日及4月30日查獲職業賭場後，這次是第5度查獲大型職業賭場，顯示第三分局打擊賭場決心。三分局長呂世明強調，轄內不容許賭場存在、流竄，呼籲賭徒勿心存僥倖、挑戰警方執法態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/