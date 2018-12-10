爛廚師肇事逃逸 留下朋友瞎掰誤導案情

2018-12-10 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕有公共危險罪前科的許姓廚師，開車載著邱姓與楊姓女性朋友，去年9月在西區撞倒林姓機車騎士，許男留下兩名朋友在場「掌握狀況」，獨自開車逃逸，員警馳抵時，邱女瞎掰說，她們是途經此處的熱心路人，是林姓騎士自己摔倒受傷，她不告訴警察肇事者身分，還鬼扯企圖誤導案情，幸好路過的熱心計程車司機提供行車錄影，員警才得知許許男與邱女等3人是「同一夥人」，許男就是肇事者，法院依肇事逃逸罪輕判許男8月徒刑。

判決書指出，高職畢業有公共危險罪前科，案發時擔任廚師的許男，去年9月9日清晨開車載著邱女、楊女，途經中市建國北路時，撞上騎機車林男，林男摔倒多處擦挫傷，許男又繼續行駛，再把車停在附近，徒步與兩名朋友折返現場，見林男已受傷，許男又開車離去，留下邱女與楊女在場，隨即把現場情況轉告他，讓他「掌握現場狀況」，但不能告訴警察肇事者是他，「不要把我講出去」。

邱女打電話叫救護車，員警抵達時，林男說他好像被車子撞倒，但不記得過程，邱女卻瞎掰說，她與楊女剛好途經，見林男受傷而主動幫忙，許男可能是自摔受傷，楊女全程不發一語，不料，卻有一熱心計程車司機到現場，告訴員警說，案發時剛好途經，行車記錄器拍到肇事過程，可以提供給警察，員警檢視發現許男就是肇事者，還與邱女與楊女一起下車，這三人是「同一夥人」。

有趣的是，許男可能得知肇事身分曝光，事隔逾3小時後主動跑到警局，但承辦員警不在辦公室，之後，接獲警方通知，許男到案宣稱，他的阿嬤身體不適，父親要他儘速返家，他委託邱女與楊女在場協助處理車禍，不過，邱女卻作證說，許男留她在現場，交代她隨時把現場狀況回報給許男，並未交代她轉告警察肇事者身分，甚至還交代她，「不要把我講出去」。

台中地院一審認為，許男肇事後，留下朋友在現場，卻不告訴警方肇事者身分，也沒有委託朋友轉告警察正確資訊，至於他於3小時後主動到警察，是得知自己犯行已曝光，無從脫免罪責，不得不到案說明，無從解除肇事逃逸罪責，但考量林男傷勢不重，且許男已經賠償對方，肇事逃逸罪可判處1至7年徒刑，法官援用刑法59條「犯罪之情狀可憫恕者」，輕判徒刑8月，許男上訴二審，台中高分院見解與一審相同而駁回，可再上訴三審。

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